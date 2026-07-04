Malas noticias recibió este sábado 4 de julio la Selección Colombia, después de definirse la gravedad de la lesión que sufrió el delantero Jhon Córdoba en plena Copa del Mundo.

Según informó el periodista René Wehdeking de Win Sports, el problema presentado por el atacante es más grave de los imaginado, por lo que se perderá el resto de la actividad de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026.

La noticia se conoció luego de que se le realizarán las pruebas médicas al delantero y se analizaran los tiempos de recuperación.

Según el periodista, los tiempos de recuperación no van acorde a la actividad del Mundial, por lo que será imposible que Jhon Córdoba pueda volver a sumar minutos.

Ahora, la Selección Colombia y el jugador deberán definir si permanecerá junto a la delegación nacional en la Copa del Mundo o se pondrá bajo las órdenes de su club Krasnodar para adelantar la recuperación.

Así fue la lesión de Jhon Córdoba

Jhon Córdoba, que fue titular en la Selección Colombia contra Ghana, tuvo diversos choques con los defensores africanos en los primeros minutos del compromiso.

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En el minuto 5, Córdoba volvió a luchar por el control del balón con un zaguero de Ghana, pero en el esfuerzo físico sintió una molestia en uno de sus aductores.

De inmediato la molestia del atacante se hizo notoria, por lo que tuvo que ser sustituido.

Los delanteros que le quedan a Colombia en el Mundial

Luego de confirmarse la lesión de Jhon Córdoba y que no podrá volver a jugar en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Colombia, al director técnico Néstor Lorenzo le quedan Luis Javier Suárez, Juan Camilo Hernández y Luis Díaz como principales cartas en el frente de ataque.