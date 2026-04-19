[Video] Doblete de asistencias de Luis Díaz que acercan al Bayern al título de Bundesliga

El colombiano Luis Díaz es protagonista este domingo en el partido entre Bayern Múnich y Stuttgart, correspondiente a la fecha 30 de la Bundesliga, al registrar dos asistencias en el compromiso.

Lea también Mundial sub 17: definidos los siete clasificados por Conmebol

El encuentro comenzó con sorpresa, pues Stuttgart se fue arriba en el marcador a los 21 minutos gracias a una anotación de Chris Führich, complicando momentáneamente las aspiraciones del conjunto bávaro.

Sin embargo, Bayern reaccionó rápidamente y logró el empate al minuto 31 por intermedio de Raphael Guerreiro, quien devolvió la tranquilidad al equipo local.

Videos de las dos asistencias de Luis Díaz con Bayern HOY

Apenas dos minutos después, al 33’, llegó la primera asistencia de Luis Díaz, quien ingresó al área por el costado derecho y envió un pase al medio que fue aprovechado por Nicolas Jackson para marcar el 2-1.

El colombiano volvió a aparecer al minuto 37 con una jugada individual dentro del área, donde realizó un enganche y asistió a Alphonso Davies, quien definió con zurda para ampliar la ventaja a 3-1.

Con este resultado parcial, Bayern Múnich está asegurando el título de la Bundesliga, teniendo en cuenta que un empate le bastaba para consagrarse campeón en esta jornada.

De esta manera, Luis Díaz se consolida como una de las figuras del compromiso y del torneo, siendo determinante en el resultado que acerca al conjunto bávaro a un nuevo título en el fútbol alemán.