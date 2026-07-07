VIDEO - Camilo Vargas salvó a Colombia; brillante atajada contra Suiza

Camilo Vargas se ratificó como el gran seguro de la Selección Colombia en la Copa del Mundo al mantener el cero en el arco nacional este martes 7 de julio en el partido contra Suiza por los octavos de final.

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Gran atajada de Camilo Vargas en el minuto 29

Camilo Vargas apareció para salvar a la Selección Colombia del gol de Suiza en el minuto 29, después de una pérdida de balón en terreno propio.

Fabian Rieder, delantero de Suiza, aprovechó para controlar el esférico y encaminarse al pórtico colombiano.

A pesar de sufrir la presión de Daniel Muñoz, Rieder se hizo el espacio para sacar un fuerte remate de zurda que exigió a Camilo Vargas.

El portero de la Selección Colombia demostró su reflejos al atajar la pelota con el guante de su mano izquierda.

Argentina espera en cuartos de final

El ganador del partido entre Colombia y Suiza se enfrentará en cuartos de final con Argentina, que derrotó en su ronda de octavos de final a Egipto.

El equipo argentino supo reponerse de un 0-2 en contra para remontar en los últimos minutos y lograr la clasificación con marcador de 3-2.