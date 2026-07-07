[Video] Tirazo de Gustavo Puerta: la opción de gol más clara de Colombia ante Suiza

La Selección Colombia tuvo su oportunidad más clara en el primer tiempo del duelo frente a Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Gustavo Puerta estuvo muy cerca de abrir el marcador con un potente remate desde fuera del área.

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La acción nació de una buena elaboración colectiva del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Tras varios pases consecutivos, el balón llegó a los pies de Puerta, quien se perfiló hacia el centro del campo y encontró el espacio para sacar un fuerte disparo de media distancia.

El remate llevaba dirección de gol, pero el arquero Gregor Kobel reaccionó con una gran estirada para desviar el balón al tiro de esquina, evitando así la caída de su arco en la opción más clara que ha generado Colombia hasta el momento.

Video del remate de Gustavo Puerta en Colombia vs Suiza

Después de esa aproximación, el partido cambió de ritmo tras la pausa de hidratación. Suiza adelantó sus líneas y comenzó a inquietar con mayor frecuencia el arco defendido por Camilo Vargas.

El guardameta colombiano respondió con seguridad en dos remates consecutivos del conjunto europeo, intervenciones que evitaron la apertura del marcador y lo convirtieron en una de las figuras del compromiso.

Con el paso de los minutos, el encuentro mantiene un desarrollo muy parejo, con Colombia intentando imponer su juego asociado y Suiza apostando por la velocidad en las transiciones para hacer daño.

Argentina, el rival en cuartos de final

El ganador de esta serie avanzará a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, instancia en la que ya espera Argentina, que horas antes protagonizó una histórica remontada para derrotar 3-2 a Egipto.