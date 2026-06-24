VIDEO - Camilo Vargas salvó a Colombia: brillante atajada Vs Congo

La Selección Colombia logró un agónico triunfo este martes 23 de junio sobre la República Democrática del Congo en partido válido por la fecha 2 del grupo K en la Copa del Mundo.

El equipo nacional se impuso con marcador de 1-0 gracias a la anotación lograda por Daniel Muñoz.

A pesar de dominar el balón y generar las opciones más claras para anotar, los dirigidos por Néstor Lorenzo sufrieron en la parte final del compromiso.

Sin embargo, Colombia contó con Camilo Vargas en el arco, que en las pocas oportunidad que fue exigido, respondió con calidad.

Brillante atajada de Daniel Muñoz

En el minuto 90, la República Democrática del Congo arremetió en contra del arco colombiano en búsqueda de la igualdad.

La selección africana se aproximó con remates de media distancia, que exigieron a la defensa colombiana y en especial al guardameta Camilo Vargas.

Nathanaël Mbuku fue el encargado de controlar el balón cerca del área de Colombia para sorprender con un fuerte remate de zurda que tomó dirección de arco.

Sin embargo, Colombia contó con Camilo Vargas, que con una increíble estirada evitó el gol al atajar el esférico y mandarlo al tiro de esquina.

Colombia, líder y clasificó

Con la victoria sobre la República Democrática del Congo, la Selección Colombia se adueñó del primer lugar del grupo K con 6 puntos.

Adicionalmente, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo aseguró la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.