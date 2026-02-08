[Video] Colombia derrotó agónicamente a Venezuela por el Sudamericano Femenino sub 20

La Selección Colombia consiguió una victoria tan sufrida como valiosa al imponerse 1-0 sobre Venezuela este domingo 8 de febrero, en partido correspondiente a la tercera fecha del Campeonato Sudamericano Femenino sub 20, certamen que se disputa en Paraguay.

Fue un compromiso cerrado, intenso y muy trabado, en el que ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones desde lo futbolístico. Las imprecisiones y el juego cortado marcaron el ritmo de un duelo que se jugó más con nervio que con claridad.

Colombia intentó asumir la iniciativa, pero se encontró con una Venezuela bien plantada, ordenada en defensa y dispuesta a pelear cada balón. Las opciones de gol fueron escasas en ambas áreas, reflejo de un partido tenso y de mucha fricción en la mitad del campo.

Las dirigidas por Carlos Paniagua tuvieron dificultades para romper líneas y generar peligro sostenido, mientras el reloj avanzaba y la presión por el resultado empezaba a hacerse sentir en el banco colombiano.

Maithe López hizo gol en Colombia 1-0 Venezuela

Cuando el empate parecía inamovible, apareció una jugada individual para destrabar el encuentro. Al minuto 80, Maithe López recibió un pase al vacío, atacó el espacio, enganchó hacia adentro a una defensora y sacó un remate de zurda que terminó en el fondo de la red.

El gol fue un desahogo para Colombia, que hasta ese momento había sufrido más de lo que había creado. La anotación cambió el ánimo del partido y obligó a Venezuela a adelantar líneas en los minutos finales.

Sin embargo, el tramo definitivo se jugó con más corazón que fútbol. Colombia defendió la ventaja con orden y sacrificio, consciente de que el triunfo era clave para mantenerse en la pelea dentro del grupo.

Con este resultado, la Tricolor llegó a cuatro puntos y se ubica en la segunda posición, solo por detrás de Paraguay, que lidera el grupo por diferencia de gol en este arranque del Sudamericano.

En simultáneo, la jornada se completó con la victoria 1-0 de Uruguay sobre Chile, resultado que mantiene apretada la tabla y confirma que cada punto será determinante en el camino hacia la siguiente fase del torneo.