VIDEO - Colombia dio ventajas y Francia marcó el 2-0; gol de Thuram

La Selección Colombia volvió a dejar ventajas este domingo 29 de marzo en el partido contra Francia por la fecha FIFA que sirvió de preparación para la Copa del Mundo.

En el minuto 40, cuando el marcador estaba 0-1 en favor del seleccionado europeo, el atacante Marcus Thuram anotó el segundo de los franceses.

Maghnes Akliouche controló el balón por la banda derecha y luego de liberarse de la marca de Johan Mojica encontró el espacio para lanzar un centro con destino de Marcus Thuram.

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El atacante del registro del Inter de Milán aprovechó una desconcentración de Dávinson Sánchez y Daniel Muñoz para imponerse en el salto y con gran tranquilidad logró cabecear para celebrar el 2-0.

Désiré Doué abrió el marcador

En el minuto 29, cuando Colombia estaba generando opciones de gol, la selección de Francia abrió el marcador.

El autor del gol fue Désiré Doué, quien sorprendió con un remate de media distancia, el cual se desvió en la pierna de Daniel Muñoz, por lo que desubicó a Álvaro Montero, quien no pudo hacer nada para atajar el esférico.