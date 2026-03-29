[Video] Luis Díaz sacó un 'tirazo' y por poco hace el primero de Colombia ante Francia

La Selección Colombia generó una de sus primeras aproximaciones de peligro en el duelo ante Francia, en el amistoso que se disputa este domingo en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.

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El protagonista de la acción fue Luis Díaz, quien intentó abrir el marcador con un remate de media distancia en los primeros minutos del compromiso.

La jugada se produjo sobre el minuto seis del primer tiempo, tras una secuencia colectiva en la que Colombia logró instalarse en campo rival con buena circulación de balón.

Díaz recibió el esférico fuera del área y, sin pensarlo demasiado, sacó un potente remate que llevaba dirección de arco y por poco termina en el fondo de la red.

Sin embargo, para fortuna del conjunto francés, el disparo no terminó en gol, pues se fue desviado por un costado del arco, manteniendo el marcador igualado en los compases iniciales del encuentro.

Después de esa acción, Colombia ha insistido en ataque, intentando vulnerar a una defensa francesa que se ha mostrado ordenada y bien posicionada en su propio campo.

Este compromiso corresponde al último amistoso de la doble fecha FIFA de marzo, en la que la Tricolor busca afinar detalles de cara a la Copa del Mundo 2026.