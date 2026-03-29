[Video] Francia hizo el primero ante Colombia luego de un desvío de Daniel Muñoz

La Selección Colombia sufrió un duro golpe en el amistoso frente a Francia este domingo 29 de marzo, luego de encajar el primer gol del compromiso en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.

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Así fue el primer gol de Francia ante Colombia este domingo

La anotación llegó al minuto 30 y tuvo como protagonista al joven delantero Désiré Doué, quien capitalizó una jugada ofensiva por el costado derecho.

La acción se gestó con una incursión por la banda, desde donde salió un remate que en principio no parecía llevar mayor peligro para el arco colombiano.

Sin embargo, el balón tomó un rumbo inesperado tras desviarse en el lateral Daniel Muñoz, lo que descolocó por completo al portero Álvaro Montero.

El guardameta, que parecía tener controlada la acción, no pudo reaccionar a tiempo ante el cambio de trayectoria, y el esférico terminó en el fondo de la red para el 1-0 parcial.

El tanto supuso un golpe anímico para la Tricolor, que hasta ese momento había intentado imponer condiciones, incluso con aproximaciones como el remate de media distancia de Luis Díaz en los primeros minutos.

La situación se complicó aún más para Colombia antes del descanso, cuando al minuto 41 apareció Marcus Thuram para ampliar la ventaja de los europeos.

Error de Montero en el segundo gol de Francia vs Colombia

El segundo gol llegó tras un error en salida de Montero, que fue bien aprovechado por Francia, dejando a Colombia en desventaja de dos goles en un partido que corresponde al cierre de la doble fecha FIFA de marzo.