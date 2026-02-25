[Video] Colombia jugó mal y perdió ante Brasil en la sede de la FCF

La tarde de este martes 24 de febrero cerró con fútbol en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, apenas unos minutos después de la presentación oficial del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento. En la misma sede donde se habló de sueños y mentalidad campeona, se midieron los planteles sub 17 de la Selección Colombia y de Brasil en un amistoso que dejó más dudas que certezas.

El compromiso, pactado como preparación de cara a futuros torneos oficiales, se disputó sin VAR y con cuarteto arbitral colombiano. Fue un duelo de exigencia alta, pero también de evidentes desajustes, especialmente en el conjunto local.

Brasil golpeó temprano. A los nueve minutos, el delantero Bezerra aprovechó un espacio en el área y abrió el marcador.

Colombia intentó reaccionar con más ímpetu que claridad. La igualdad llegó al minuto 18, cuando Adrián Mosquera convirtió una pena máxima con seguridad, devolviéndole algo de calma a los dirigidos por Fredy Hurtado.

Sin embargo, el empate fue apenas un espejismo. Al 43, Eduardo volvió a poner en ventaja a la Canarinha tras ingresar al área y definir con contundencia, evidenciando fragilidad en la última línea cafetera.

El golpe definitivo del primer tiempo llegó en el 45+2. Kaue Furquim capitalizó un error defensivo colombiano y marcó el tercero, dejando el 3-1 antes del descanso y una sensación de descontrol en el equipo anfitrión.

Resumen de Colombia vs Brasil sub 17

Para la segunda mitad, Colombia intentó ajustar líneas y mostró algo más de orden, pero careció de profundidad. Brasil, con la ventaja a su favor, administró el ritmo y evitó mayores sobresaltos.

No hubo goles en el complemento, pero tampoco una reacción convincente del combinado nacional. El balón circuló sin sorpresa y las opciones claras fueron escasas frente al arco rival.

En términos generales, fue un partido flojo para los dirigidos por Hurtado Abadía. Más allá de tratarse de un juego de preparación, la diferencia en intensidad y toma de decisiones dejó claro que el camino hacia las competencias oficiales exigirá ajustes urgentes.