[VIDEO] Colombia no perdonó a Bolivia: golazo y autogol para el triunfo en Sudamericano Sub-17

En este Sudamericano Femenino Sub-17 las cosas no han salido de la mejor forma en los anteriores marcadores para la Selección Colombia dirigida por Carlos Paniagua. Cuando sufrieron el gol de Argentina en la segunda fecha, se repusieron e igualaron las acciones con Eidy Ruiz. Luego, otro empate frente a Chile que no les permite estar dentro de las primeras dos plazas de clasificación directa.

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Ante Bolivia era la oportunidad para dar un golpe de autoridad y llevarse la primera victoria en el Sudamericano Sub-17 para estar en las primeras dos plazas a la espera de que Chile cierre la cuarta fecha contra Paraguay horas más tarde. Colombia, efectivamente pudo encaminar el triunfo desde la primera parte.

Desde los primeros minutos, Colombia demostró la superioridad con el balón en los pies, y con las oportunidades creadas, sobre todo con los remates de larga distancia que pusieron en peligro a Bolivia, pero que la arquera, Julieta Añez salvó en repetidas ocasiones.

EL GOL DE COLOMBIA LLEGÓ EN LOS PRIMEROS MINUTOS

Esa superioridad que demostró Colombia desde los primeros segundos del partido iba a dar de qué hablar con una anotación tempranera. Pues, solo pasaron cuatro minutos cuando la habilitación de Emiliana Isaza terminó con la entrada al área de Andrea Rodríguez que controló y definió al segundo palo para vencer a Julieta Añez.

Con el pasar de los minutos, Colombia no sufrió y creó oportunidades con disparos de larga distancia que controló bien Julieta Añez, o que no iban con dirección al arco o el palo salvando las acciones. La insistencia de las colombianas dio frutos en los últimos momentos de la primera parte gracias a un infortunio por parte de Bolivia.

EL AUTOGOL DE BOLIVIA QUE AUMENTÓ LA VENTAJA DE COLOMBIA

Sin duda alguna, este era el partido que necesitaban Colombia para acomodarse en las primeras dos plazas del Grupo A en el Sudamericano Sub-17. La insistencia tenía que convertirse en goles para mejorar en la diferencia de gol en caso de algún empate y para sacar una primera victoria después de dos empates en el camino.

Los remates de larga distancia fueron tendencia a lo largo de la primera parte, pero cuando Colombia se atrevió a hacer algo distinto también encontró el gol, gracias a un infortunio de Bolivia que terminó en el propio arco.

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Cuando el juego llegaba al final de los primeros 45 minutos, un centro buscaba rematadora, pero en el camino encontró el cabezazo de Jharely Torrico que cabeceó con dirección a su propio arco dejando a Julieta Añez sin respuesta. Un segundo gol que no esperaban, pero que estaba acorde con lo que se vio en cancha.

Jharely Torrico es la única jugadora que ha marcado a favor de Bolivia en este Sudamericano Sub-17. Lo hizo en el debut ante Chile en un infortunado resultado para las aspiraciones de la ‘Verde’ con un marcador final de 1-8.

PRIMERA ELIMINADA EN EL SUDAMERICANO FEMENINO SUB-17

Esta derrota de Bolivia terminó con el camino de la selección en el Sudamericano Sub-17 después de que no sumaran unidades en estas cuatro fechas. Además, en la última jornada, la ‘Verde’ descansará y ya ningún resultado le puede dar la mano para entrar de manera directa a la siguiente ronda o a jugar los Play-Offs.