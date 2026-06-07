VIDEO - Colombia se salvó: remate de Jordania se estrelló en el palo

La Selección Colombia enfrentó a Jordania este domingo 7 de junio en el último amistoso de preparación antes de la Copa del Mundo que tuvo sede en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados unidos.

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Jordania sorprendió a Colombia

A pesar de que Colombia tuvo el control del balón en los primeros minutos, fue la selección de Jordania la primera en generar peligro.

En el minuto 4, el equipo asiático sorprendió con una rápida salida por la banda izquierda (derecha de Colombia) en la que encontró espacios.

Al no tener marca ni presión de ningún defensor colombiano, el extremo izquierdo de Jordania sacó un fuerte remate de media distancia que tuvo dirección de arco.

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El disparo superó la resistencia de Camilo Vargas y terminó estrellándose en el palo vertical de la mano izquierda de Vargas, que a pesar de que se estiró, no pudo atajar el esférico.

Afortunadamente para Colombia, la pelota, después de pegar en el palo, tomó dirección por un costado, por lo que no se generó más peligro para el equipo colombiano.