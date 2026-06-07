VIDEO - Hinchas de Colombia le piden un hijo a Ospina antes del amistoso con Jordania

La Selección Colombia enfrenta este domingo 7 de junio a Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, en el último partido amistoso de preparación antes de afrontar la Copa del Mundo.

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Como ha sido constante cada vez que el equipo nacional disputa un compromiso en Estados Unidos, los aficionados de la Selección Colombia se hicieron sentir al ser mayoría en las tribunas del Snapdragon Stadium.

Hinchas de Colombia le piden un hijo a David Ospina

En la previa del partido, los aficionados de la Selección Colombia protagonizaron un curioso momento, teniendo en cuenta que un aficionado le dedicó un canto al guardameta David Ospina.

"Ospina, capullo, mi esposa quiere un hijo tuyo", entonó el hincha, por lo que causó la risa de periodistas y además quedó registrados en la cámaras de la transmisión oficial de RCN.

Colombia Vs Jordania: EN VIVO por el Canal RCN

Todas las emociones de la Selección Colombia en el partido contra Jordania y en la Copa del Mundo se podrán VER EN VIVO por la señal del Canal RCN y la APP de RCN.

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