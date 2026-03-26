[Video] James y Modric se fundieron en un emotivo abrazo previo a Colombia vs Croacia

Previo al inicio del partido entre Colombia y Croacia de este jueves 26 de marzo en Estados Unidos, James Rodríguez y Luka Modric se fundieron en un abrazo, pues se conocen luego de coincidir por varias temporadas en Real Madrid.

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El gesto entre ambos capitanes no pasó desapercibido, teniendo en cuenta la historia compartida en el club español, donde construyeron una relación profesional en medio de una de las épocas más exitosas de la institución.

James y Modric coincidieron en Real Madrid

James tuvo dos etapas en el Real Madrid, entre 2014 y 2017, y luego en la temporada 2019-2020, mientras que Modric se mantuvo de forma continua desde 2012 hasta 2025, consolidándose como uno de los referentes del equipo.

El reencuentro se dio en Orlando, Florida, escenario de este compromiso amistoso, donde ambos lideran a sus respectivas selecciones en un duelo que ha resultado bastante dinámico desde sus primeros minutos.

En lo deportivo, Colombia logró abrir el marcador rápidamente tras un desvío en un defensor croata, una acción que descolocó al portero rival y le permitió a la Tricolor tomar ventaja en el arranque del encuentro.

Sin embargo, la reacción de Croacia no tardó en llegar, y también mediante un rebote en defensa, en este caso en Jhon Lucumí, consiguió igualar el compromiso en una jugada que volvió a evidenciar lo parejo del partido.

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Este enfrentamiento, más allá de ser un amistoso, podría repetirse en la Copa del Mundo, donde ambas selecciones tienen aspiraciones importantes, lo que añade un valor adicional a este cruce que ya dejó una imagen destacada con el abrazo entre dos referentes del fútbol mundial.