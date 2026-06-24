[Video] Daniel Muñoz abrió el marcador en Colombia vs Congo, pero el gol fue anulado

La Selección Colombia estuvo muy cerca de abrir el marcador en los primeros minutos del partido frente a República Democrática del Congo, correspondiente a la segunda fecha del grupo K de la Copa del Mundo 2026.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo salió con una propuesta ofensiva desde el inicio, adelantando sus líneas y ejerciendo presión alta para intentar romper el bloque defensivo de cinco hombres planteado por el equipo africano.

La primera gran ocasión llegó cuando apenas transcurría el minuto seis del compromiso. Colombia recuperó terreno en campo rival y construyó una acción que terminó generando peligro sobre el arco defendido por Lionel Mpasi.

La jugada nació por el sector izquierdo con una proyección de Johan Mojica, quien envió un centro preciso al área buscando a los hombres de ataque de la Tricolor.

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Allí apareció Daniel Muñoz para conectar de cabeza. El lateral colombiano exigió al guardameta congoleño, que logró intervenir inicialmente y evitó el primer tanto del encuentro.

Sin embargo, el rebote volvió a quedar en la zona donde estaba Muñoz. El defensor reaccionó rápidamente y conectó nuevamente de cabeza para enviar el balón al fondo de la red.

Video del gol anulado a Daniel Muñoz en Colombia - Congo

La alegría duró apenas unos segundos. El juez asistente levantó de inmediato su bandera al considerar que el futbolista antioqueño se encontraba en posición adelantada al momento de la acción.

De esta manera, el marcador permaneció igualado sin goles en Guadalajara, en un arranque intenso de Colombia, que buscó imponer condiciones desde los primeros minutos frente a una selección congoleña que saca a su portero como figura.