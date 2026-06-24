Este martes 23 de junio, la Selección Colombia de Mayores se enfrentó con su similar de la República Democrática del Congo en el estadio de Guadalajara, que contó con una muy buena presencia de hinchas.



Este compromiso, como bien se sabe, correspondió a la segunda jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

El juego empezó emocionante

El partido empezó de una manera muy intensa. Primero, la República Democrática del Congo se acercó con un remate de media distancia, que pasó muy cerca de la portería de Camilo Vargas.



Luego, tras una magistral jugada grupal, la Selección Colombia tuvo la oportunidad de marcar la apertura en el marcador. El lateral derecho Daniel Muñoz tenía todo para convertir el primero.

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James la tuvo

Luego, el combinado tricolor se volvió a acercar. Tras un cambio de orientación, Daniel Muñoz remató de cabeza y, tras el rebote, la esférica terminó en el fondo de la red. Sin embargo, el gol fue anulado por fuera de lugar.



Después, al minuto 10, llegó un soberbio remate de media distancia del máximo referente de la Selección Colombia, James David Rodríguez. El disparo partió desde el carril central, pero el portero rival atajó de buena forma mandando la bola al tiro de esquina.

Colombia debutó con triunfo en el Mundial

El video del remate del exjugador del poderoso Real Madrid de España y Bayern Múnich de Alemania se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter.



En la última jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Colombia se enfrentará con el combinado de Portugal.