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Selección Colombia

VIDEO | Llanto de felicidad: así se cantó el himno de Colombia vs. RD Congo

El combinado patrio juega su segundo partido en la presente edición del certamen orbital.
Carlos Cañas

Colombia llora de felicidad. El himno del suelo cafetero se cantó con mucha emoción en el estadio de Guadalajara. Jugadores e hinchas se unieron, al unísono, para mostrarle al mundo la pasión del pueblo tricolor.

Fue un momento más que especial. El himno de Colombia se cantó con el alma y el corazón. Con lo que somos, un pueblo soñador, que quiere dejar una huella enorme en la máxima fiesta del deporte rey.

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Duelo vital para la tricolor

La Selección Colombia se enfrenta con su similar de la República Democrática del Congo por la segunda jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El estadio de Guadalajara tuvo lleno total y casi que el 100 % de los aficionados son colombianos. La camiseta amarilla resalta en las diferentes localidades del escenario deportivo.

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Colombia debutó con triunfo

El combinado tricolor llegó a este partido después de derrotar 3 goles a 1 a la selección de Uzbekistán en la primera jornada del certamen orbital. Ese partido se realizó en el estadio Ciudad de México, conocido como Azteca.

La Selección Colombia afronta este cotejo ante la República Democrática del Congo con toda la ilusión de llevarse los tres puntos. La tarea no será sencilla, pero tampoco será imposible.

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Palabras de Lorenzo en la previa

Si el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se lleva la victoria, certificará su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Siento el apoyo de nuestro país. Lo que los jugadores sienten y transmiten en el campo es algo que percibimos de nuestros aficionados. Siempre estamos agradecidos con quienes apoyan a nuestro equipo. Estamos ilusionados con el apoyo que recibimos y con la pasión de los hinchas”, dijo el mismo Lorenzo previo al encuentro.



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