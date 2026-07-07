Este martes 7 de julio, la Selección Colombia de Mayores se ve las caras con su similar de Suiza por los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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Un duelo para la historia

El compromiso se lleva a cabo en el estadio de Vancouver, que cuenta con una muy buena presencia de hinchas. La afición cafetera no ha defraudado ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Canadá.



“Se empieza a reducir el número de equipos participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y en el último día de acción de los octavos de final, el Estadio BC Vancouver acogerá el duelo entre Suiza y Colombia, quienes nunca se han enfrentado antes en un partido eliminatorio”, reseñó la FIFA en la previa.

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La reseña de la FIFA

“Sin muchos reflectores encima, el equipo de las Cruces Rojas marcha invicto y con paso casi perfecto. De no ser por el empate en su debut frente a Catar, los dirigidos por Murat Yakin presumirían de cuatro victorias en el torneo mundialista. Enfrente está la Colombia de Néstor Lorenzo, que para muchos es una de las selecciones que mejor fútbol desplegó hasta el momento en la Copa Mundial. Al igual que su próximo rival, un empate contra Portugal en el cierre del Grupo K les impide tener paso perfecto”, añadió.



Este es el último partido por los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El duelo acapara la atención de miles de hinchas del deporte rey.

El himno de Colombia

La tensión está a flor de piel y los jugadores de cada equipo viven el cotejo con mucha emoción y tranquilidad a la vez. Un momento que quedará inmortalizado fue el himno de la Selección Colombia.



En una unión que estremeció al país, los jugadores del combinado patrio cantaron el himno nacional con el alma. Muchas emociones encontradas. Ojos llorosos en algunos jugadores y un mismo objetivo, seguir haciendo historia.



El video del canto del himno de la Selección Colombia ya es tendencia a través de las diferentes redes sociales. El partido se puede ver en vivo por el Canal RCN y la app del Canal RCN.



