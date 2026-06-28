[Video] James probó desde afuera y estuvo cerca de anotar en Colombia vs Portugal

James Rodríguez volvió a acercar a la Selección Colombia al gol en el partido frente a Portugal, correspondiente a la tercera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El capitán de la Tricolor recibió el balón en las inmediaciones del área y, tras encontrar un espacio, sacó un potente remate de pierna derecha buscando sorprender al guardameta portugués.

La ejecución llevaba dirección de portería y generó expectativa entre los aficionados colombianos presentes en Miami. Sin embargo, antes de llegar al arco, el balón fue desviado por un defensor de Portugal.

La intervención del zaguero cambió la trayectoria de la pelota, que terminó saliendo por la línea de fondo para conceder un tiro de esquina a favor del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Video del remate de James en Colombia vs Portugal

Hasta ese momento, Colombia había mostrado una mejor versión en el terreno de juego, con mayor posesión del balón y varias aproximaciones de peligro, aunque sin lograr vulnerar el arco defendido por el conjunto europeo.

De momento, el compromiso continúa igualado 0-0, un resultado que favorece a la selección Colombia, ya que le permite mantenerse en el primer lugar del grupo K con siete puntos, mientras que Portugal ocupa la segunda posición con cinco unidades.

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