[VIDEO] James y Cristiano, entre risas y abrazos: así fue el reencuentro en el Colombia vs Portugal

El Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México sigue dando de qué hablar con vibrantes partidos y con emociones por reencuentros. En el duelo entre Colombia vs Portugal por la tercera jornada, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo se encontraron tras su etapa en el Real Madrid de tres años.

Entre risas y abrazos en el sorteo de capitanes, Cristiano Ronaldo y James Rodríguez volvieron a encontrarse en el balompié. Esta vez serán enemigos por primera vez en la historia entre Colombia y Portugal.

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