[Video] El golazo de Estados Unidos para vencer a Colombia por la SheBelieves Cup

La Selección de Estados Unidos derrotó 1-0 a la Selección Colombia este sábado 7 de marzo en la última fecha de la SheBelieves Cup.

A lo largo del compromiso, Colombia mostró una buena cara y generó varias opciones claras de gol, pero no logró superar a la portera estadounidense, que respondió con seguridad cada vez que la Tricolor se acercó al área rival.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua compitió de igual a igual durante gran parte del encuentro, manteniendo orden defensivo y apostando por la velocidad de sus atacantes para intentar romper el cero.

Sin embargo, en la segunda mitad el equipo norteamericano realizó cambios que terminaron siendo determinantes para inclinar el desarrollo del partido a su favor, aumentando la presión ofensiva en los minutos finales.

La jugada decisiva llegó al minuto 82, cuando la atacante Alyssa Thompson recibió el balón fuera del área y sacó un potente remate que terminó colándose en el arco defendido por Katherine Tapia.

El disparo fue un auténtico ‘picabarra’, imposible de detener para la portera colombiana, que pese a estirarse no logró evitar que el balón se incrustara cerca del ángulo y decretara el 1-0 definitivo.

Video del gol de Estados Unidos contra Colombia

Con ese resultado, Estados Unidos se quedó con el título del torneo amistoso SheBelieves Cup, mientras Colombia cerró su participación con una actuación competitiva frente a una de las potencias del fútbol femenino mundial.