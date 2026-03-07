[Video] ¡Emocionante! Así sonó el himno de Colombia ante Estados Unidos por la SheBelieves Cup

El duelo entre la Selección Colombia y Estados Unidos por la SheBelieves Cup tuvo un momento especialmente emotivo antes de que rodara el balón: la entonación del himno nacional de Colombia.

En las tribunas se hizo sentir la presencia de la comunidad colombiana residente en Estados Unidos. Muchos aficionados llegaron con camisetas tricolores, banderas y pancartas, generando un ambiente especial que acompañó a las jugadoras durante los actos protocolarios.

Cuando comenzó a sonar el himno, el estadio se llenó de voces que acompañaron cada estrofa con fuerza. Las futbolistas colombianas, tomadas de los hombros y con evidente emoción, cantaron mientras miraban al frente, conscientes de la importancia del partido.

Para varias de ellas, el momento representó algo más que un simple protocolo previo al juego. El respaldo del público colombiano en el exterior se convirtió en una muestra de apoyo que reforzó el sentimiento de representar al país en un escenario internacional.

El compromiso tenía además un componente histórico para la Tricolor, que busca conseguir su primera victoria ante Estados Unidos en el fútbol femenino, una potencia mundial que tradicionalmente ha dominado este tipo de enfrentamientos.

Con ese ambiente cargado de emoción y orgullo, Colombia salió al campo con motivación, impulsada por el aliento de sus compatriotas que se hicieron sentir desde las gradas.