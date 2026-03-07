Colombia perdió ante Canadá y sumó su segunda derrota en el Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 dejó este sábado un duro golpe para la Selección Colombia, que cayó 8-2 frente a la Selección de Canadá en la primera fase del torneo que se disputa en el Estadio Hiram Bithorn.

El conjunto canadiense encontró respaldo ofensivo en los bates de Abraham Toro y Owen Caissie, quienes impulsaron carreras clave para asegurar el primer triunfo de su selección en el campeonato. Para Colombia, en cambio, fue la segunda derrota consecutiva, luego de la caída sufrida el viernes frente a Selección de Puerto Rico de Béisbol por 5-0.

Canadá tomó ventaja temprano en el encuentro. En la segunda entrada, Caissie conectó un jonrón de dos carreras ante el abridor colombiano Austin Bergner, poniendo el marcador 2-0 y marcando el rumbo del juego.

La respuesta colombiana llegó en el tercer episodio frente al abridor canadiense Michael Soroka, quien había sustituido minutos antes del partido a Julio Teherán por una molestia en el hombro derecho.

La jugada comenzó con un doble de Tito Polo al jardín izquierdo. Luego avanzó a tercera tras un elevado de Dayan Frías y finalmente anotó gracias a un sencillo impulsador de Michael Arroyo, que acercó el marcador a 2-1.

Sin embargo, Canadá volvió a golpear en la parte baja de la tercera entrada. Josh Naylor abrió la ofensiva con sencillo ante Río Gómez y avanzó en la jugada hasta anotar posteriormente gracias a una base por bolas recibida por Toro con las bases llenas.

La situación llevó al mánager colombiano José Mosquera a mover el bullpen y traer al montículo a Emerson Martínez, pero la ofensiva canadiense ya había tomado impulso y mantenía el control del partido.

En la séptima entrada, Canadá aprovechó un error defensivo para ampliar la ventaja. Denzel Clarke conectó un elevado al jardín derecho que Jesús Marriaga no pudo capturar, permitiendo que avanzara a segunda. Posteriormente, Naylor lo remolcó con un imparable al jardín central para el 4-1.

Colombia intentó reaccionar con una anotación en la octava entrada, pero el equipo canadiense respondió con un rally de cuatro carreras en ese mismo episodio para asegurar la victoria.

Con este resultado, Canadá enfrentará a Selección de Panamá este domingo, mientras que Colombia se jugará buena parte de sus opciones ante la Selección de Cuba en búsqueda de mantenerse con vida en el torneo.