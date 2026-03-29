VIDEO - ¡EMOTIVO! Así se cantó el himno de Colombia en el partido contra Francia

La Selección Colombia enfrentó domingo 29 de marzo a Francia en el Northwest Stadium, Landover, Maryland, Estados Unidos, en partido preparación para la Copa del Mundo.

En la previa del compromiso, los aficionados colombianos vivieron un emotivo momento al entonar con gran entusiasmo el himno de Colombia, el cual se escuchó en todo el escenario.

Así salió Colombia Vs Francia

Portando una chaqueta azul oscuro con vivos rojos y amarillos, los 11 jugadores titulares elegidos por Néstor Lorenzo saltaron al terreno de juego del Northwest Stadium.

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Los futbolistas colombianos recibieron el respaldo de la afición tricolor, que hizo mayoría en las tribunas del escenario.

Posteriormente, en los actos de protocolo se hicieron sentir los hinchas de la Selección Colombia, que entonaron con entusiasmo el himno nacional.

Titular de Colombia Vs Francia

Teniendo como referencia el partido contra Croacia, la Selección Colombia presentó dos cambios para medirse con Francia.

Álvaro Montero ocupó el lugar de Camilo Vargas y Juan David Cabal fue alineado en lugar de Jhon Janer Lucumí.

Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Juan David Cabal, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.