Deschamps no mintió: confirmada la titular de Francia para jugar contra Colombia

En la previa del partido Colombia vs. Francia, correspondiente a la presente doble fecha de amistosos FIFA, Didier Deschamps, director técnico del conjunto galo, dijo que ante la tricolor los europeos podrían salir con un equipo suplente y así fue.



Lo anterior se debe a que, en el cotejo contra la selección de Brasil, en el que Francia logró ganar por 2 goles a 1, Didier Deschamps utilizó a sus mejores hombres, que también serían titulares en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

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Francia hace cambios

Así formó en el choque anterior la escuadra francesa: Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, Theo; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Ekitike; Mbappé.



Así salta Francia para medir fuerzas con Colombia este domingo 29 de marzo: Samba; Kalulu, Lacroix, Lucas, Digne; Emery, Kanté, Akliouche; Cherki, Doué, Thuram.

Palabras del DT de Francia

Deschamps, justamente antes del partido que acaparará la atención de miles de amantes del deporte rey a nivel mundial, también elogió al equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo en conferencia de prensa.



“Respeto a nivel ofensivo. Ellos también tienen jugadores muy decisivos y vamos a enfrentar a Colombia como a Brasil. Brasil en el mundo es Brasil, pero Colombia ha terminado por encima en la Eliminatoria; tiene todo para hacerlo muy bien”, aseguró.

Elogios a la tricolor

“James Rodríguez, Suárez, Córdoba o Arias. Adelante tienen calidad ofensiva”, sentenció, entre otras cosas más, el estratega que ya sabe lo que es ser campeón del mundo con la selección de Francia.



Se espera un encuentro repleto de emociones de principio a fin. Por las posturas ofensivas de ambas escuadras, es posible que los hinchas se encuentren con un compromiso con varios goles. Colombia arriba al choque tras caer el jueves 26 contra Croacia.















