Hace apenas unos instantes, a través de sus diferentes plataformas digitales, la Selección Colombia de Mayores oficializó su nómina titular para enfrentar a su similar de Francia en territorio norteamericano.





Este compromiso, como bien se sabe, sirve como preparatorio para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

La titular de Colombia

Así sale la tricolor para enfrentar al conjunto galo: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Juan David Cabal, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez; Luis Díaz, Luis Suárez.



En comparación con el choque ante Croacia, Néstor Lorenzo realizó dos modificaciones; Camilo Vargas y Jhon Lucumí salieron y entraron Álvaro Montero y Juan David Cabal.



De cara a este cotejo, varios hombres del combinado tricolor se pronunciaron. Uno de ellos, precisamente, fue el lateral derecho Santiago Arias. El marcador de punta hizo referencia al estudio que se le realizó a los franceses.

Palabras de Arias

“Francia, como lo hemos visto, no solo son once; todos son excelentes atletas, es un equipo competitivo que va a ir a luchar por lo menos para llegar a una final nuevamente. Condiciones tenemos, equipo tenemos, con experiencia, con muchas ganas; eso nos ayuda a crecer y la mentalidad ganadora que tengamos”, afirmó.



Otro de los jugadores de la tricolor que habló fue James David Rodríguez, quien tuvo una entrevista con la FIFA. El capitán y el 10 de la escuadra cafetera centró su atención en Luis Fernando Díaz Marulanda.

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James también habló

"Cuando se tiene a Lucho, sabes que en cualquier momento va a hacer un gol o algo importante. Es nuestro ícono ahora mismo y tenemos que cuidarlo para que se sienta cómodo", manifestó el cucuteño.



"Creo que los jugadores que ganan partidos tienen que estar lo más cómodos posible dentro del campo y es lo que intento también, que esté cómodo, que pueda hacerlo jugar. Uno tiene que conocer las virtudes que tiene al lado. Intento sacarle el máximo provecho a Lucho. Todo lo que ha hecho ha sido único y creo que va a ser grande, por eso hay que cuidarlo como tal", terminó.



