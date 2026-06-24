[Video] En detalle, el calentamiento de Colombia para enfrentar al Congo

La Selección Colombia ultimó detalles este martes en el Estadio de Guadalajara antes de su compromiso frente a República Democrática del Congo, correspondiente a la segunda fecha del grupo K de la Copa del Mundo 2026.

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Minutos antes del inicio del encuentro, los dirigidos por Néstor Lorenzo saltaron al terreno de juego para realizar los habituales ejercicios de calentamiento, enfocados en la activación física y los movimientos con balón de cara a un partido que puede acercarlos a los dieciseisavos de final.

Los futbolistas colombianos realizaron trabajos de movilidad, pases cortos y definición, bajo la supervisión del cuerpo técnico, en un ambiente de concentración y expectativa por lo que representa este compromiso en territorio mexicano.

La tricolor llega motivada luego de su victoria por 3-1 sobre Uzbekistán en la primera jornada del grupo K, resultado que le permitió asumir el liderato de la zona y depender de sí misma para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

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Al frente estará una selección congoleña que sorprendió en su estreno mundialista al empatar 1-1 con Portugal. El conjunto africano apostará nuevamente por una estructura defensiva sólida, con línea de cinco en el fondo, para intentar frenar el poder ofensivo de Colombia.

En la previa del compromiso también hicieron presencia en la cancha Ricardo Henao Calderón y Andrea Guerrero, quienes encabezan la cobertura especial de Canal RCN desde Guadalajara y acompañan todos los detalles de la participación colombiana en la Copa del Mundo.

Video del calentamiento de Colombia vs Congo

La expectativa es alta entre los aficionados, teniendo en cuenta que una victoria le permitiría a Colombia asegurar su presencia en la fase de eliminación directa, a falta de una fecha para concluir la actividad del grupo.

Canal RCN transmite Colombia vs Congo

Recuerde que el partido entre Colombia y República Democrática del Congo podrá verse a través de la señal básica de Canal RCN y también por el canal oficial de YouTube de Canal RCN, con una completa transmisión desde Guadalajara.