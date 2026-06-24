Titular de RD Congo para enfrentar a Colombia

República Democrática del Congo confirmó su alineación titular para enfrentar este martes a Colombia, en el Estadio Akron de Guadalajara, por la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026. El conjunto africano llega invicto tras igualar 1-1 ante Portugal en su debut, mientras que la selección colombiana venció 3-1 a Uzbekistán.

El seleccionador Sébastien Desabre mantendrá su idea de un bloque compacto y ordenado, con una línea de cinco defensores para intentar neutralizar el poder ofensivo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que lidera el grupo con tres puntos.

Titular del Congo contra Colombia

La formación del Congo será: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku; Ngalayel Mukau, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe; Cedric Bakambu y Yoane Wissa.

El planteamiento del conjunto africano responde a la intención de sostener el orden que ya mostró ante Portugal, en un partido en el que logró resistir y sumar un punto valioso frente a una de las selecciones candidatas del torneo.

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Lo que dijo el DT del Congo previo a Colombia

“Empatamos y sumamos un punto; eso significa que hicimos algo bueno, pero como les dije a mis jugadores, no es suficiente porque todavía tenemos que encadenar buenas actuaciones”, afirmó Desabre en la previa del compromiso, dejando claro que el objetivo es seguir sumando.

El técnico francés también destacó el nivel del rival sudamericano y la exigencia del encuentro. “Colombia sigue siendo un buen equipo, favorito para este partido, ya que ocupa el duodécimo lugar en la clasificación mundial, pero nosotros somos capaces de hacer cosas buenas”, explicó.

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En la misma línea, el mediocampista Aaron Moutoussamy resaltó la propuesta del equipo en el debut y la intención de mantener la intensidad. “Contra Portugal fuimos agresivos en la transición; somos una amenaza yendo hacia adelante; somos un equipo difícil de superar”, señaló.

Con Colombia liderando el grupo K y un escenario que puede empezar a definir clasificaciones, el Congo buscará sostener su estructura defensiva y dar otro golpe de autoridad en su regreso a un Mundial, con la consigna clara de competir sin renunciar a sus opciones de avanzar a la siguiente fase.