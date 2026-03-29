VIDEO: Colombia le mete miedo a Francia y casi provoca un autogol

Apenas en el minuto 5 del Colombia vs. Francia, correspondiente al último partido amistoso de la presente doble fecha FIFA, el combinado tricolor por poco encuentra la ventaja en el marcador.



Después de una transición importante, la pelota le quedó en el carril central y en territorio rival al extremo Luis Díaz, que en la actualidad milita en Bayern Múnich de Alemania.

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Lucho casi marca

Lucho, que tiene pasado en Porto de Portugal, metió un tremendo riflazo. La bola se terminó yendo levemente desviada sobre el poste derecho de la portería de la selección de Francia.



Fue la primera oportunidad clave del equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo y del mismo compromiso. Ritmo alto, importante, y hasta el momento, el combinado cafetero responde de la mejor manera posible.

Por poco un autogol

Luego de esa acción, sobre el minuto 14, la Selección Colombia se volvió a aproximar en suelo ajeno y, después de un centro rastrero desde la banda izquierda, por poco provoca un autogol. La esférica, al final, terminó siendo enviada al córner. Así formaron ambas selecciones:



Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Juan David Cabal, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez; Luis Díaz, Luis Suárez.



Francia: Samba; Kalulu, Lacroix, Lucas, Digne; Emery, Kanté, Akliouche; Cherki, Doué, Thuram.

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Arias habló antes del partido

Antes del partido, el sábado 28 de marzo, uno de los hombres de la tricolor que conversó con los medios de comunicación fue el lateral derecho Santiago Arias, que está en el banco de los suplentes.



“Francia, como lo hemos visto, no solo son once; todos son excelentes atletas, es un equipo competitivo que va a ir a luchar por lo menos para llegar a una final nuevamente. Condiciones tenemos, equipo tenemos, con experiencia, con muchas ganas; eso nos ayuda a crecer y la mentalidad ganadora que tengamos”, declaró.



Santiago Arias ha hecho parte, desde hace un buen tiempo, del proceso de Néstor Lorenzo y por esta razón, es posible que esté en la lista final de convocados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.







