VIDEO - Golazo de Jaminton Campaz y Colombia le gana 3-1 a Uzbekistán en el Mundial

Jaminton Campaz confirmó este miércoles 17 de junio la victoria de la Selección Colombia sobre Uzbekistán en el debut en la Copa del Mundo al marcar en el minuto 90+8 el 3-1 del equipo nacional.

Campaz, que había ingresado al partido en el minuto 72 en lugar de James Rodríguez, aprovechó una brillante acción individual de Juan Camilo 'Cucho' Hernández para anotar.

Así fue el gol de Jaminton Campaz

En el minuto 90+8, la Selección Colombia aguantaba el resultado ante la arremetida de Uzbekistán, que estaba buscando el empate.

En un despeje largo, la pelota tomó dirección del terreno de Uzbekistán, en donde apareció Juan Camilo 'Cucho' Hernández para imponer su velocidad y ganarle la posesión del esférico a un zaguero rival.

Lea también VIDEO - Ovación a James Rodríguez en la victoria de Colombia sobre Uzbekistán

Hernández aguantó el balón ante el ataque de los zagueros uzbecos hasta que sorprendió con una media vuelta para lanzar un centro a la mitad del área.

El centro del 'cucho' tomó dirección de Jaminton Campaz, que había acompañado la jugada desde la banda oriental.

Campaz, al no tener marca ni se presionado, no tuvo problema para impactar el esférico con su cabeza y mandarlo al fondo de la red para poner el 3-1 final.

Tabla de posiciones del grupo K tras la victoria de Colombia