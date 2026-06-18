VIDEO - Ovación a James Rodríguez en la victoria de Colombia sobre Uzbekistán

La Selección Colombia tuvo un brillante debut en la Copa del Mundo al derrotar con marcador de 3-1 a Uzbekistán en partido que se llevó a cabo en el estadio Ciudad de México.

El equipo nacional sumó sus primeros tres puntos gracias a las anotaciones logradas por Daniel Muñoz, Luis Fernando Díaz y Jaminon Campaz.

Ovación a James Rodríguez

James David Rodríguez, como ha sido habitual, fue titular en Colombia y portó la cintilla de capitán.

El mediocampista estuvo en cancha 72 minutos hasta que fue sustituido por Jaminton Campaz cuando el marcador estaba 2-1 a favor del equipo colombiano.

Al momento de dejar el terreno de juego, James recibió el respaldo y la ovación de los más de 80 mil personas que colmaron las tribunas del estadio de Ciudad de México.

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Así le fue a James en la victoria de Colombia contra Uzbekistán

En los 72 minutos en cancha, James Rodríguez registró dos remates. Uno tuvo dirección de arco, mientras que el segundo fue bloqueado.

James lanzó cuatro centros y contó con una precisión de 87% en sus pases.