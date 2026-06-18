[VIDEO] Luis Díaz, suspenso y primer golazo mundialista: Uzbekistán sufrió segundo golpe

Colombia debuta en el Mundial con grandes sensaciones previas gracias a dos victorias de preparación. Los dirigidos por Néstor Lorenzo salieron en busca de superar a Uzbekistán y aprovechar el ‘papayazo’ del empate entre Portugal y República Democrática del Congo a primera hora.

Una victoria ponía a la Selección Colombia en el liderato con tres unidades y con un camino ideal para sellar la clasificación en la cima de la tabla de posiciones del Grupo K. Luis Díaz se vistió de héroe justo después del empate por parte de Uzbekistán y, con mucha emoción, celebró su primera anotación en los Mundiales.

Daniel Muñoz había marcado el primer gol en el partido tras una gran habilitación de Luis Díaz para el lateral que definió de manera acrobática para superar al arquero, Utkir Yusupov que no pudo evitar el tanto. Luego, ‘Lucho’ volvió a demostrar su valía con un golazo.

GOLAZO DE LUIS DÍAZ CON SUSPENSO

Llegó el momento para que Luis Díaz brillara en el Mundial. Una vez terminó el primer tiempo y arrancó el complemento, la Selección Colombia se durmió un poco, entregó el balón a Uzbekistán que inquietó con centros que no llegaban a rematadores.

Sin embargo, Abbosbek Fayzullaev anotó un empate a los sesenta minutos en un claro error en la atajada de Camilo Vargas y el uzbeko solo tuvo que empujar la pelota al fondo para igualar el compromiso y poner en problemas a los colombianos.

Pero faltaba más a favor de Colombia. Sobre los 64 minutos, una jugada rápida que encontró a Gustavo Puerta que le terminó dando la razón a la confianza de Néstor Lorenzo fue ideal para dejar solo a Luis Díaz que definió de primera. Su remate fue suave al cuerpo de Utkir Yusupov, pero el guardameta, que alcanzó a tocar la esférica, no pudo evitar el gol.

Una anotación llena de sentimientos para Luis Fernando Díaz Marulanda que marcó su primer gol en la historia de los Mundiales. Este es el primer torneo mundialista que disputa y solo necesitó 64 minutos para ver arco y romper en alegría por un golazo.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.