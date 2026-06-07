Video - Golazo de Jhon Arias: Colombia le gana 1-0 a Jordania

La Selección Colombia tuvo un duro desafío este domingo 7 de junio al enfrentar a Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, en el último encuentro de preparación antes de la Copa del Mundo.

A pesar de tener el control del balón, los dirigidos por Néstor Lorenzo no pudieron generar acciones de riesgo, hasta que en el minuto 40 Jhon Arias abrió el marcador.

Gol de Jhon Arias para Colombia Vs Jordania

Antes de finalizar el primer tiempo, la Selección Colombia concretó una brillante acción colectiva en la que participación, Luis Díaz, Gustavo Puerta, James Rodríguez y Jhon Arias.

En el final de la acción, James recibió un pase de Puerta cerca del área. El 10 de Colombia no perdió tiempo y antes de recibir la marca lanzó un pase filtrado con destino de Jhon Arias. El mediocampista del Palmeiras dominó el esférico, se acomodó y sacó un sutil remate de derecha que venció la resistencia del guardameta de Jordania.

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