[Video] Mala de James y remate de Ghana que asustó a Colombia; casi cae el primero

Colombia pasó un gran susto apenas comenzaba el partido frente a Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Un error en la salida de James Rodríguez estuvo muy cerca de convertirse en el primer gol del compromiso.

La acción se presentó en el primer minuto del encuentro. El capitán de la Selección Colombia intentó jugar en corto desde las inmediaciones del área, pero el balón terminó en los pies del mediocampista ghanés Thomas Partey.

Sin pensarlo dos veces, el volante sacó un potente remate de media distancia que obligó a Camilo Vargas a lanzarse sobre su costado derecho, aunque finalmente la pelota pasó muy cerca del palo.

El disparo generó preocupación en el banco colombiano, ya que por centímetros no terminó en el fondo de la red. Ghana avisó desde el inicio que buscaría aprovechar cualquier error de la Tricolor.

Video del remate de Thomas Partey en Colombia vs Ghana

Después de esa acción, el partido se vio interrumpido por las lesiones de Jhon Córdoba y de un futbolista del conjunto africano, quienes tuvieron que ser atendidos por los cuerpos médicos.

Con el paso de los minutos, Colombia logró asentarse mejor sobre el terreno de juego y comenzó a generar peligro sobre el arco rival, equilibrando un encuentro que había iniciado con dominio de Ghana.

La respuesta llegó poco después con el gol de Jhon Arias, quien aprovechó un centro de Luis Javier Suárez para poner el 1-0 parcial a favor de la Selección Colombia y encaminar la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.