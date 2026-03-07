[Video] Hubo susto con Linda Caicedo: dura patada en Colombia vs Estados Unidos

En el primer tiempo del juego entre Colombia y Estados Unidos hubo una patada a Linda Caicedo que generó angustia en los colombianos debido a que la atacante viene 'tocada'.

La acción se presentó sobre los 14 minutos del primer tiempo, cuando la jugadora de la Selección Colombia Femenina intentaba progresar por el frente de ataque y fue detenida con una fuerte entrada por parte de una rival.

De inmediato, la atacante colombiana quedó tendida sobre el césped, lo que generó preocupación tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeras, teniendo en cuenta que Caicedo venía arrastrando algunas molestias físicas en los últimos días.

El cuerpo médico ingresó al terreno de juego para revisar a la jugadora, mientras desde las tribunas y el banquillo colombiano se estaba a la espera de si podría continuar en el partido.

Por fortuna, el incidente no pasó a mayores y la futbolista pudo reincorporarse al compromiso, continuando como una de las principales cartas ofensivas del equipo dirigido por Carlos Paniagua.

De hecho, tras esa acción, Caicedo volvió a aparecer en el área rival y generó un par de jugadas de riesgo frente al arco estadounidense, en un partido clave para la Tricolor, que necesita ganar por tres goles de diferencia para aspirar al título de la SheBelieves Cup.