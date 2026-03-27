[VIDEO] James quiso sorprender a Croacia: cobró a riesgo y remató al arco para gran atajada

Este jueves 26 de marzo se jugó el primer partido de la Fecha FIFA para la Selección Colombia que enfrentó a su similar de Croacia en un vibrante partido. Las cosas iniciaron de la mejor manera para los sudamericanos con una anotación de Jhon Arias, pero no pudieron mantener la ventaja después de un empate de Luka Vuksovic y luego, Igor Matanovic puso el segundo en un error de Camilo Vargas.

A partir de ese momento, el combinado nacional esperó por remontar el partido en un juego demasiado complicado por la inteligencia de los croatas que hicieron que el mediocampo y la defensa colombiana estuviera muy errática por momentos. Fue en el segundo tiempo después de un cobro a riesgo de una infracción que James Rodríguez avisó afuera del área.

Un cobro a riesgo que quedó en James Rodríguez y el '10' de Colombia intentó sorprender al guardameta. Infortunadamente, su disparo, que sí tomó destino al arco fue asegurado con facilidad por Dominik Livakovic en dos tiempos.

Y es que, Colombia ya estaba jugando a las desesperadas para intentar dar el golpe y emparejar el resultado. Los dirigidos por Néstor Lorenzo estaban invictos contra selecciones europeas y no querían perder ese perfecto rendimiento desde que llegó al banquillo de la 'Tricolor'.

COLOMBIA SE SALVÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO, Y JAMES RODRÍGUEZ NO PUDO CAMBIAR EL ANDAR

El segundo tiempo contó con la desesperación colombiana y la inteligencia de Croacia que llegó al arco de Camilo Vargas en varias ocasiones. La portería salvó a los cafeteros por dos remates en el palo que inquietó bastante.

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Esos remates contra el palo fueron avisos que pudieron cambiar todo lo que quedaba del juego. Colombia sufrió bastante y no pudo acercarse más allá de ese intento de James Rodríguez que no pudo lograr el empate ni la remontada en los 90 minutos.

JAMES RODRÍGUEZ FUE SUSTITUIDO

Con poca regularidad en el Minnesota United, James Rodríguez de igual forma fue titular e influyó, sobre todo, en el primer tiempo participando en una de las jugadas más importantes en la que Luis Javier Suárez falló un gol cantado.

Seguramente no iba a jugar los 90 minutos completos por ese poco rendimiento que ha tenido en la MLS con su nuevo equipo. Bajo ese panorama, jugó 64 minutos y en su lugar ingresó Jorge Carrascal que tampoco pudo influir para igualar o remontar el compromiso.

¿JUGARÁ JAMES RODRÍGUEZ CONTRA FRANCIA?

Queda todavía el segundo partido de la Fecha FIFA contra Francia que cerrará la preparación antes del Mundial de 2026. Para este compromiso, Néstor Lorenzo podría mover algunas fichas para sacar algunas conclusiones de cara al certamen mundialista.

En ese orden de ideas, podría dejar a James Rodríguez como suplente y alinear desde el arranque a Jorge Carrascal o a Juan Fernando Quintero para ver otras opciones posibles en el mediocampo y en la creación.