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Selección Colombia

VIDEO - Alerta en Selección Colombia: fuerte choque entre Camilo Vargas y Dávinson Sánchez

El guardameta y el defensa de la Selección Colombia se estrellaron al querer despejar un balón.
Daniel Zabala
Amistosos internacionales 2026
Amistosos 1
Colombia Colombia
Finalizado
1 - 2
Croacia Croacia
Estadísticas del partido

Se encendieron las alarmas en la Selección Colombia este jueves 26 de marzo durante el partido contra Croacia por la fecha FIFA.

En el segundo tiempo, cuando el marcador estaba 1-2 en favor de Croacia el guardameta Camilo Vargas y el defensa central Dávinson Sánchez preocuparon a la afición colombiana al protagonizar un fuerte choque.

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Después de un cabezazo hacia atrás de Jefferson Lerma, la pelota se dirigió hacia el área colombiana.

Ante la arremetida de un delantero croata, Vargas y Sánchez fueron en búsqueda del balón.

Los jugadores de la Selección Colombia tuvieron mala suerte, ya que se estrellaron dentro del área, por lo que quedaron lastimados.

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El más afectado fue Dávinson Sánchez, quien hizo una chilena, pero cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el brazo y el hombro izquierdo.

Tranquilidad en la Selección Colombia

A pesar del fuerte choque, tanto Camilo Vargas como Dávinson Sánchez se recuperaron y pudieron continuar en el partido.

Próximo partido de Colombia

La Selección Colombia volverá a la acción este domingo 29 de marzo enfrentando a Francia en el segundo amistoso de la fecha FIFA.

En esta nota

Selección Colombia Davinson Sánchez

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