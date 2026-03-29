VIDEO - James y Lucho asustan a Francia: fuerte remate por poco es gol

La Selección Colombia enfrentó este domingo 29 de marzo a Francia en el Northwest Stadium, Landover, Maryland, Estados Unidos, en partido amistoso de la fecha FIFA.

En el minuto 20, el equipo colombiano asustó al francés con una rápida acción que tuvo como protagonistas a James Rodríguez y a Luis Fernando Díaz.

Después de recuperar la pelota, James Rodríguez tomó el control y sin perder tiempo lanzó un pase a la espalda de la defensa rival con destino de Luis Díaz.

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El extremo del Bayern Múnich desbordó hasta entrar al área.

Al ser presionado, Lucho aguantó el balón y esperó a la llegada de James Rodríguez desde atrás para cederse el esférico.

El 10 colombiano no dudó en sacar un fuerte remate de zurda, que fue controlado por el guardameta francés.

Francia abrió el marcador

A pesar de que Colombia generó las opciones más claras para anotar, fue Francia quien abrió el marcador.

En el minuto 28, los europeos se acercaron con una larga secuencia de toques, hasta que la pelota le quedó a Doué, quien sacó un remate de media distancia, el cual se desvió en un defensor, por lo que desorientó a Álvaro Montero y la pelota terminó en el fondo de la red.