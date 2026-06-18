[Video] Tras un error grosero de Camilo Vargas, Uzbekistán le empató a Colombia

La Selección Colombia vio cómo se le escapó la ventaja en el inicio del segundo tiempo frente a Uzbekistán, en el partido correspondiente a la primera fecha del grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Cuando transcurrían 15 minutos de la etapa complementaria, el conjunto asiático encontró el camino hacia el empate luego de una acción colectiva que tomó mal parada a la defensa colombiana.

La jugada terminó por el costado derecho del ataque uzbeko. Desde allí llegó un remate que parecía controlable para Camilo Vargas.

Sin embargo, el arquero bogotano cometió un error poco habitual. En su intento por despejar el balón, no logró alejar el peligro y la pelota terminó estrellándose contra uno de los palos.

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El rebote quedó servido dentro del área y fue aprovechado por Abbosbek Fayzullaev, quien apareció sin marca para conectar un cabezazo y enviar el balón al fondo de la red.

Video del gol de Uzbekistán contra Colombia

De esta manera, Uzbekistán consiguió el 1-1 parcial en el Estadio CDMX, en una acción que sorprendió por completo el desarrollo del compromiso.

Hasta ese momento, los asiáticos habían mostrado pocas herramientas ofensivas y parecía que no encontraban la forma de inquietar el arco colombiano.

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No obstante, el error de Vargas terminó abriendo una oportunidad inesperada para el conjunto dirigido por Fabio Cannavaro, que aprovechó al máximo el regalo defensivo.

Luis Díaz marcó el 2-1 para Colombia

Por fortuna para los intereses de la tricolor, la reacción fue inmediata. Apenas cinco minutos después, Luis Díaz recuperó protagonismo en ataque y, tras una recuperación y posterior asistencia de Gustavo Puerta, marcó el 2-1 para devolverle la ventaja a Colombia en su estreno mundialista.