VIDEO - Temblor en el arco de Camilo Vargas tras fuerte remate de Croacia

El encuentro entre Colombia vs Croacia se comenzó a vivir con gran intensidad desde los primeros minutos del compromiso. Ambas selecciones marcaron en la primera parte del compromiso y dejaron las expectativas bastante altas por lo que sería el resto del duelo.

Sin embargo, con el pasar de los minutos, la 'tricolor' comenzó a perder protagonismo y Croacia se fue encima, asustando constantemente y protagonizando un "temblor" en la portería de Camilo Vargas tras un certero remate de Petar Musa.

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Croacia se hizo fuerte en tras el primer gol de Luka Vušković, con el cual lograron empatar el compromiso que habían comenzado perdiendo desde el minuto 2 gracias a la anotación de Jhon Arias.

La escuadra europea no quitó el pie del acelerador y justo antes del cierre de la primera parte el jugador del Friburgo, Igor Matanović, puso arriba en el marcador a Croacia tras una mala salida de Camilo Vargas.

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Para el segundo tiempo se esperaba que Colombia retomara protagonismo, pero a pesar de los cambios que llevó a cabo Néstor Lorenzo, no pudieron agarrar ritmo y terminaron siendo sometidos por Croacia.

Una de las pruebas fue justamente el palazo sobre el minuto 60 por parte de Petar Musa, quien recibió un pase filtrado y sacó un potente remate de pierna derecha, pero el palo le negó seguir extendiendo la ventaja del conjunto croata.

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¿Cuándo jugará Colombia vs Francia?

El partido entre la Colombia vs Francia ya tiene fecha confirmada. Se jugará el domingo 29 de marzo de 2026, en el marco de un amistoso internacional de preparación rumbo a la FIFA World Cup. El encuentro se disputará en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland (Estados Unidos).

¿Cuál es el grupo de Colombia para el Mundial 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá a la Selección Colombia ubicada en el Grupo K, donde compartirá zona con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental (que saldrá entre selecciones como Jamaica, RD Congo o Nueva Caledonia).