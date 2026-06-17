Dos DT's que sondeó la Selección Colombia, quedarán libres luego del Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo marcará el final de un ciclo para varios futbolistas, sino también para algunos entrenadores de renombre internacional. Entre ellos aparecen dos estrategas que en su momento estuvieron en el radar de la Federación Colombiana de Fútbol para dirigir a la Selección Colombia.

Portugal y Croacia se quedan sin entrenador luego del Mundial

El primero en anunciar su salida fue el español Roberto Martínez, quien confirmó que dejará el cargo como seleccionador de Portugal una vez finalice la participación del combinado luso en la actual Copa del Mundo.

A esta situación se sumó en las últimas horas la noticia de que Zlatko Dalic tampoco continuará al frente de la Selección de Croacia. El entrenador pondrá fin a una extensa etapa en el conjunto balcánico cuando concluya su recorrido en el torneo.

Tanto Martínez como Dalic fueron nombres que estuvieron sobre la mesa de la Federación Colombiana de Fútbol en distintos momentos. Ambos fueron sondeados tras la salida de Carlos Queiroz y nuevamente después del final del ciclo de Reinaldo Rueda.

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Lorenzo le ganó el pulso a Roberto Martínez y a Dalic

Sin embargo, la entidad terminó apostando por una alternativa diferente. El 2 de junio de 2022 se hizo oficial la llegada del argentino Néstor Lorenzo como nuevo director técnico de la Selección Colombia, proyecto que hoy tiene a la Tricolor disputando la Copa del Mundo.

Estadísticas de Dalic en Croacia

En el caso de Dalic, su trabajo con Croacia ha sido uno de los más destacados de los últimos años a nivel de selecciones. Desde su llegada en 2017 condujo al equipo al subcampeonato del Mundial de Rusia 2018 y posteriormente al tercer lugar en Catar 2022.

Los números también respaldan su gestión. En 107 compromisos dirigidos registra 55 victorias, 26 empates y 26 derrotas, para un rendimiento global del 59,5 %. Actualmente afronta el Mundial 2026 con Croacia, selección que integra el grupo L.

Balance de Roberto Martínez en Portugal

Por su parte, Roberto Martínez asumió el mando de Portugal en 2023 y dejó estadísticas aún más contundentes. En 40 encuentros acumula 28 triunfos, siete empates y apenas cinco derrotas, alcanzando un rendimiento del 75,8 %.

Mientras ambos entrenadores preparan sus despedidas, Colombia sigue enfocada en su propio camino mundialista bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. Curiosamente, la selección nacional comparte grupo con Portugal y buscará avanzar a la siguiente ronda frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y el conjunto luso.