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Selección Colombia

VIDEO - Remate de JuanFer Quintero por poco pone el segundo de Colombia contra Ghana

Juan Fernando Quintero sorprendió con un remate de media distancia en el minuto 81.
Daniel Zabala
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Dieciseisavos de Final
Colombia Colombia
Finalizado
1 - 0
Ghana Ghana
Estadísticas del partido

La Selección Colombia enfrentó este viernes 3 de julio a Ghana en el Estadio de Kansas City en partido válido por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

En el segundo tiempo, el equipo nacional se repartió el dominio del balón con el seleccionado africano, por lo que se registraron espacios en las defensas.

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Remate de Juan Fernando Quintero

En el minuto 83, Juan Fernando Quintero, que había sido enviado al terreno de juego en lugar de Jhon Arias, estuvo cerca de ampliar el marcador con un remate de media distancia.

Quintero recibió la pelota sobre el sector derecho, el mediocampista controló el esférico, levantó la cabeza y emprendió camino hacia el arco de Ghana.

Cuando encontró el espacio, JuanFer quiso sorprender con un fuerte remate de zurda que pasó muy cerca.

Colombia enfrentará a Suiza

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Después de derrotar a Ghana, la Selección Colombia enfrentará el martes 7 de julio a Suiza en Vancouver, Canadá, en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El compromiso tendrá su pitazo inicial a partir de las 3:00 de la tarde, horario colombiano.

En esta nota

Selección Colombia Juan Fernando Quintero Mundial 2026 Copa del Mundo Copa Mundial de la FIFA

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