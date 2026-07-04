[Video] Luis Díaz hizo el segundo de Colombia ante Ghana pero fue anulado

Colombia volvió a celebrar frente a Ghana, pero la alegría duró apenas unos segundos. Luis Díaz marcó lo que parecía ser el segundo gol de la tricolor, aunque la anotación fue invalidada por fuera de lugar en el compromiso de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

La acción se presentó sobre los 11 minutos del segundo tiempo, cuando el equipo de Néstor Lorenzo elaboró una rápida jugada por el centro del campo para sorprender a la defensa africana.

Gustavo Puerta filtró un balón hacia la derecha para Jefferson Lerma, quien sacó un remate cruzado buscando el arco rival. La pelota atravesó el área y encontró a Luis Díaz en el segundo palo.

El extremo colombiano apareció completamente solo y, de primera intención, empujó el balón al fondo de la red para desatar el festejo de los jugadores y los aficionados colombianos presentes en Kansas City.

Sin embargo, el juez de línea levantó de inmediato la banderola al considerar que el atacante de la Tricolor se encontraba en posición adelantada al momento de la asistencia.

Video del gol anulado a Luis Díaz en Colombia vs Ghana

Tras la revisión de la jugada, la decisión inicial se mantuvo y el tanto fue invalidado, por lo que el marcador continuó 1-0 a favor de Colombia.

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Pese a la anulación, la Selección Colombia siguió mostrando superioridad sobre Ghana y continuó buscando el segundo gol que le diera mayor tranquilidad en su camino hacia los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.