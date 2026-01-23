El estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla comenzó la remodelación tan pronto terminó el partido por la primera fecha de la Liga, en donde Junior cayó derrotado contra Deportes Tolima 0-2. El esquema de remodelación estuvo calculado, el equipo ‘Tiburón’ cedió la sede de la final de la Superliga para comenzar la construcción del Roberto Meléndez.

En el inicio de las obras de remodelación y ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el alcalde Alejandro Char anunció el retiro de la grama del escenario deportivo, un proceso que se adelanta bajo criterios de sostenibilidad y aprovechamiento de recursos.

Los camerinos nuevos, tanto de local como de visitante, así como las bancas del cuerpo técnico, serán instalados al estadio Romelio Martínez

La Alcaldía de Barranquilla avanza con los trabajos de excavación, demolición y adecuación del escenario. Se trasladarán los marcos de portería y los antiguos camerinos al estadio Moderno Julio Torres. Los camerinos nuevos, tanto de local como de visitante, así como las bancas del cuerpo técnico, serán instalados al estadio Romelio Martínez.

Los trabajos iniciaron una vez finalizado el compromiso deportivo entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, dando paso a una de las transformaciones más importantes del estadio Metropolitano.

Con esta remodelación, el escenario pasará de tener un aforo cercano a las 46.000 personas a más de 60.000 espectadores, permitiendo una mejor distribución de las localidades y posicionando a Barranquilla como sede de eventos deportivos y de entretenimiento de talla internacional.

Visita del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol a la casa de la Selección: el estadio Metropolitano e Barranquilla

Alejandro Char: "transformaremos el Metro en un estadio de talla internacional, listo para recibir a la Selección Colombia"

El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, aseguró: “Recibimos a Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en el Metropolitano, y le compartimos los avances de las obras: ya terminamos el retiro total de la grama y seguimos adelante con los trabajos de excavación y demolición".

El primer mandatario de la ciudad agregó: "Con estas intervenciones, transformaremos el Metro en un estadio de talla internacional, listo para recibir a la Selección Colombia y a grandes espectáculos. Además, visitamos el complejo deportivo de la Selección, recorrimos sus instalaciones y conocimos los avances del hotel, que se entregará en un mes aproximadamente”.