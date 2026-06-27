Nacional ya tiene acuerdo verbal con técnico de inesperado rival de la Liga Betplay

Atlético Nacional vuelve a robarse las miradas del Fútbol Profesional Colombiano al darse a conocer un giro inesperado en la novela que se está formando en cuanto a la contratación de un nuevo director técnico.

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Diego Arias dejó recientemente el cargo de entrenador del club 'verdolaga' y las directivas del equipo comenzaron la evaluación de un nuevo perfil para ocupar el cargo, en donde se había hablado inicialmente de la llegada de Reinaldo Rueda, pero habría un inesperado cambio de planes y llegaría Lucas González.

Lucas González abandonaría Tolima para dirigir a Nacional

Reinaldo Rueda era el principal candidato a dirigir al 'verde paisa', se habría dado a conocer que ya tendría todo acordado, pero salió nueva información con otras prioridades para el estratega.

El caleño de 69 años estaría en búsqueda de mayor estabilidad económica y tranquilidad en su vida personal y familiar, Rueda se habría inclinado por dejar en espera el negocio con el cuadro 'verdolaga' para analizar mejores ofertas, principalmente de selecciones nacionales.

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Frente a esta situación, apareció un inesperado candidato para asumir el cargo, sería nada más y nada menos que Lucas González, el bogotano que dejaría el cargo de Deportes Tolima.

El técnico de 45 años le habría comunicado a la mesa directiva del conjunto 'pijao' que quiere asumir el reto, pero aún no ha recibido respuesta oficial, tomando en cuenta que mantienen todavía un vínculo contractual.

¿Cómo le fue a Lucas González con Tolima?

El bogotano arribó al 'vinotinto y oro' tras su paso por Central Córdoba en Argentina y desde entonces tuvo la oportunidad de dirigir 63 oportunidades, dejando un historial de 31 victorias, 13 empates y 19 derrotas.

Edwin Cardona saldría de Nacional

De acuerdo con información de Felipe Sierra y en conjunto con Gustavo Peralta, periodista peruano, Edwin Cardona tiene dos opciones en su futuro. Por un lado, renovar su contrato que finaliza el 30 de junio de 2026, o salir con destino a Universitario de Deportes.

Edwin Cardona cuenta con las dos posibilidades, la de renovar su contrato con la propuesta oficial por parte de Atlético Nacional, o esperar que se consolide la oferta que ya envió Universitario de Deportes por el volante antioqueño. La decisión tiene que llegar en próximos días, dado que a final de mes termina su vínculo.