Cali definió el futuro de Dudamel tras eliminación: en Liga BetPlay

Las esperanzas que tenía el Deportivo Cali de sellar la clasificación se vieron truncadas con el Deportes Tolima. En la última fecha se jugaban la suerte para sellar la clasificación a los Play-Offs. Medellín perdió ante Águilas Doradas, Internacional de Bogotá también cayó y Millonarios empató. Todos los resultados se le estaban dando.

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Rafael Dudamel sí había sentenciado que sería triste que se le dieran los resultados y que el Cali no ganara en la última fecha. Justamente, eso fue lo que determinó el futuro del cuadro azucarero que no pudo pasar del empate en Ibagué perdiendo la chance clara de estar nuevamente en los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I.

Ante esta eliminación que vuelve a pegar fuerte en el Deportivo Cali que no debe quedarse afuera por la historia y grandeza que tiene la institución, los directivos ya tendrían lista la primera decisión con el futuro de Rafael Dudamel pensando en el bienestar del club y en sellar el paso a los ocho en el segundo semestre del 2026.

LA DECISIÓN DEL CALI CON RAFAEL DUDAMEL

Alberto Gamero se encargó de dirigir las primeras fechas del torneo. El samario alcanzó a estar hasta la décima fecha y tras la derrota en condición de local contra el Once Caldas anunció su renuncia de la institución. Nombraron a Rafael Dudamel y como en el segundo semestre del 2021, levantó al club y luchó hasta llegar con vida en la última fecha.

Con Rafael Dudamel llegaron a 27 unidades y quedaron a solo un punto del selecto grupo de los ocho, que, en este caso, fue Internacional de Bogotá con 28 puntos. Los directivos ya tendrían lista una decisión con el futuro del entrenador venezolano.

Los nuevos dueños del club, junto con el presidente actual Joaquín Losada Fina que llegó hace unas semanas al cargo reemplazando al guatemalteco, Rafael Tinoco Kopps respaldan a capa y a espada a Rafael Dudamel, de acuerdo con información de Alexis Rodríguez. La idea es que pueda continuar, por lo menos hasta terminar su respectivo contrato que finalizará en diciembre de 2026.

RAFAEL DUDAMEL LE PUSO LA CARA A LA ELIMINACIÓN

El entrenador venezolano afirmó que, “las primeras sensaciones, reflexiones son acompañadas de amargura. Es inevitable sentir esta frustración no solo por habernos quedado afuera apenas a un punto, sino por el esfuerzo de un plantel que desde nuestra llegada nos mostró disposición sumada al gran talento del equipo. Solo tengo palabras de agradecimiento y reconocimiento. Nos invade la amargura de la no clasificación, pero desde lo interno hemos podido trabajar con un nivel de exigencia que ellos han respondido en todo momento”.

Además, agregó que sabe que en la llegada nuevamente a Cali tendrá que reiniciar todo para cambiar las críticas por elogios en el segundo semestre, “nueve partidos después de nuestra llegada nos presentan una perspectiva mejor que la de antes. Hay que descansar, hay que renovar energías porque el segundo semestre será para nosotros sí o sí de clasificación, de pelear títulos. El Cali ya no aguanta otro semestre estando afuera de las finales”.

Rafael Dudamel espera trabajar de lleno para poder sellar la clasificación en el siguiente semestre, algo que es necesario para un conjunto como lo es el Deportivo Cali. Tendrá que cambiar el chip desde el primer partido de la Liga BetPlay 2026-II en busca de ganar una gran cantidad de unidades y no correr con problemas al final.

GRUPO DEL CALI EN LA COPA BETPLAY 2026-I

Después de la eliminación en la Liga BetPlay 2026-I, al Deportivo Cali le queda la oportunidad de seguir en competencias y pelear otro título cuando enfrente la Copa BetPlay en la Fase 1A en la que se medirán en una fase de grupos de cinco clubes contra los eliminados de la Liga y del Torneo BetPlay.

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En el sorteo de la Copa BetPlay en su primera fase, el Deportivo Cali quedó en el Grupo A, en el que tendrá que enfrentar al Atlético Bucaramanga, Alianza FC, Boca Juniors de Cali y a Real Santander.

La Dimayor anunció la programación de la primera jornada de la Copa BetPlay en su fase 1A, pero el Deportivo Cali descansará a la espera de lo que será la confirmación de su primer partido en la competencia. El torneo que combina a los clubes de la Liga y del Torneo arrancará el miércoles 6 de mayo.