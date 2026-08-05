Selección de Perú vuelve a jugar confirmando 4 partidos amistosos

Tras más de un mes y 100 partidos de competencia internacional de selecciones en la Copa Mundial 2026, los jugadores participantes se tomaron su respectivo periodo de descanso, poco a poco comenzaron a retornar en sus clubes, pero hay una selección que ya se quiere poner al día para ir sumando nivel deportivo, la Selección de Perú.

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Los incas no pudieron asistir al certamen mundialista nuevamente, pero ahora inicia otro reto de cara a la edición que se llevará a cabo en 2030 y en donde tiene la obligación de clasificar tras la sequía de participaciones que tiene, razón por la cual desde ya dio a conocer los partidos de preparación que tendrá contra grandes selecciones para obtener uno de los cupos.

Estos son los 4 partidos que jugará Perú

La selección de Perú ya tiene definida su agenda para la siguiente fecha FIFA que se llevará a cabo en el cierre de la temporada 2026, en la que afrontará cuatro partidos amistosos frente a rivales de la Concacaf y Conmebol.

El equipo dirigido por el 'Mano' Menezes aprovechará la ventana internacional para medirse ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, en una serie de compromisos que servirán como preparación para los próximos retos oficiales y para consolidar la base del plantel de cara al nuevo ciclo.

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Con cuatro partidos en apenas diez días, Perú afrontará una de las fechas FIFA más exigentes de los últimos años. La Federación Peruana de Fútbol apostó por organizar una gira de alto nivel en territorio norteamericano, donde la Bicolor contará con el respaldo de miles de aficionados residentes en Estados Unidos y Canadá. Los resultados serán importantes, pero el principal objetivo será llegar con un equipo más consolidado y competitivo para los desafíos que tendrá la selección en el futuro cercano.

El primero de los encuentros será el sábado 26 de septiembre, cuando la Bicolor se enfrente a Estados Unidos en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, el martes 29 de septiembre, Perú se medirá a México en New Jersey, en un compromiso entre dos selecciones que mantienen una rivalidad frecuente en partidos amistosos, el sábado 3 de octubre con el enfrentamiento ante Canadá en la ciudad de Montreal y cerrará el martes 6 de octubre, cuando Perú se enfrente a Colombia en Miami, Florida.

¿Dónde se jugará el Mundial 2030?

El Mundial de 2030 marcará un hecho sin precedentes al disputarse en seis países y tres continentes. La mayor parte del torneo tendrá como sedes a España, Portugal y Marruecos, mientras que, en conmemoración del centenario de la primera Copa del Mundo celebrada en 1930, la FIFA autorizó que los tres partidos inaugurales se jueguen en Uruguay, Argentina y Paraguay. De esta manera, la edición mundialista combinará la celebración histórica del fútbol sudamericano con el desarrollo del resto de la competencia en Europa y África.