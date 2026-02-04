Sencia le da "contentillo" a los hinchas: avance de las obras en El Campín

Cuando todo parecía que marchaba de buena manera en una nueva temporada deportiva en el Fútbol Profesional Colombiano, el mal estado de la cancha de El Campín terminó afectando el desarrollo de las fechas de la competencia, teniendo que aplazar varios partidos que se iban a llevar a cabo en este escenario deportivo.

La capital colombiana decepcionó en cuanto al ámbito deportivo por no haberse tomado medidas previas en cuanto al mantenimiento del estadio. Frente a esta situación, Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, tomó la vocería para reconocer la equivocación que se cometió y que ha afectado el desarrollo de la competencia, pero también volvió a resaltar el importante proyecto que tienen en cuanto a la reestructuración del estadio.

Sencia le apunta a que El Campín sea el mejor de América Latina

La Liga BetPlay presentó sus primeros contratiempos tras la suspensión del Estadio El Campín por el mal estado del terreno de juego, obligando al aplazamiento del partido entre Millonarios vs Pereira, Santa Fe vs Nacional y Fortaleza vs América, los cuales se iban a jugar desde el jueves 5 de febrero hasta el domingo 8, tres partidos que terminarían afectando más la cancha.

Mauricio Hoyos, en diálogo con LA FM, reconoció las equivocaciones de Sencia con respecto a la priorización de algunos conciertos por encima de los eventos deportivos, dejando de lado el cuidado del terreno de juego. Por lo que para tranquilizar a los aficionados, los equipos y demás, comentó que pronto se empezarían con los respectivos arreglos, principalmente el de la hibridación del campo de juego.

Además, aprovechó para mencionar los arreglos que se tienen organizados para el proyecto que tienen plantado para diciembre de 2027, en donde habrá cambios para la cancha, las gradas e incluso el techo, todo para brindar una mejor experiencia para los jugadores, pero también para los asistentes al estadio, todo en busca de convertirlo en uno de los mejores de América Latina.

"Va a ser una renovación urbana nunca antes vista en nuestra ciudad y el objetivo que tenemos es el proyecto más ambicioso de toda América Latina y pondrá a Bogotá como el centro del entretenimiento. Hemos tratado de mantener lo mejor de los dos mundos, el nuevo estadio tiene una particularidad increíble que tiene un techo retráctil con lo cual quitamos la lluvia, no solo porque sea malo para la grama sino también para la experiencia de la gente. Tendrá también una grama retráctil en donde se recoge la tarima y no afectará el estado de la cancha. Ese es el futuro que es mañana, vamos a tenerlo listo como nos hemos comprometido para diciembre del 2027 y estamos hondando para que esta mega obra posicione a Bogotá".

¿Vuelven los partidos en El Campín hasta el 27 de febrero?

Con los partidos aplazados entre el jueves 5 al domingo 8 de febrero, también se especuló que tampoco iba a haber juegos el miércoles 11 cuando Millonarios enfrente a Águilas Doradas.

¿Habrá partidos la siguiente semana en El Campín? Pues bien, el CEO de Sencia sentenció que, “hablamos con los dos equipos y con la DIMAYOR pidiéndoles si podíamos aplazar esos tres partidos. El partido del 11 se mantiene y el cronograma del fútbol se mantienen”.