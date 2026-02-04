Sencia puso la cara: el ambicioso plan para mejorar la grama de El Campín

Durante las últimas semanas, el Estadio El Campín ha estado en el ojo del huracán por la situación de la grama que cada vez empeora por la cantidad de conciertos, intervenciones y, claramente, la actividad deportiva con Independiente Santa Fe y con Millonarios como protagonistas.

Las cosas se agravaron con el partido entre Independiente Santa Fe vs Deportivo Pereira en un empate que, más allá del partidazo, la preocupación estaba en el estado de la grama del recinto deportivo. La CONMEBOL ya está al tanto de la situación y podría sancionar al cuadro cardenal a la hora de disputar la Copa Libertadores.

Y el ultimátum a la cancha se dio con el juego entre Millonarios vs Deportivo Independiente Medellín que tuvo que jugarse entre el domingo 1 y lunes 2 de febrero por la incesante lluvia dominical. Sencia, concesionario encargado del Estadio El Campín puso la cara en momentos de crisis por medio del CEO, Mauricio Hoyos que habló en La FM sobre el ambicioso plan para mejorar la grama, la función del nuevo proyecto y detalles que podrían solventar este gran problema.

LA SITUACIÓN DE LA GRAMILLA Y LO QUE REQUIERE EL ESTADIO EL CAMPÍN

Mauricio Hoyos en representación de Sencia dialogó sobre la intervención que necesita la grama del Estadio El Campín, “con la gramilla venimos en un proceso desde el año pasado. Entre junio y julio hicimos un proceso de hibridación de la grama. Es la tendencia mundial y para eso seleccionamos a la mejor compañía del mundo para que viniera y realizara el proceso. En eso invertimos alrededor de 1,700 millones de pesos que es la inversión más alta que se ha hecho en la cancha desde 2016”.

Posteriormente, tomó la responsabilidad de todo lo que está sucediendo con la gramilla del estadio, “nosotros en Sencia teníamos que correr un último proceso que consistía en raspar totalmente la gramilla esperando que con los tiempos que nos dieron el 15 de enero estuviéramos al 100% en la grama, pero la ola invernal nos ha corrido la programación.

Entendemos y somos completamente responsables de entender el momento que está atravesando la grama. Estamos tomando las medidas que consideramos pertinentes para darles ese proceso para que la grama termine la hibridación y tener la mejor grama del país con las condiciones que Bogotá se merece”.

¿QUÉ ES LO QUE AFECTA EL ESTADIO Y CÓMO COMBATIRLO?

Sin duda alguna, uno de los grandes factores que ha afectado la gramilla del estadio son los conciertos. Esto ha generado un dilema que consiste en si el recinto deportivo debe ser solo usado para temas correspondientes al fútbol o si se puede combinar con temas culturales.

Mauricio Hoyos afirmó que la prioridad es que el estadio se use más para el deporte, pero, “el año pasado hicimos más de 70 partidos, hicimos alrededor de 18 conciertos. El fútbol sigue siendo la prioridad en el Estadio Nemesio Camacho. La industria del entretenimiento es de las más grandes del mundo y hace que se requieran unos espacios especializados”.

Los conciertos a gran escala se hacen en El Campín, los demás en el Movistar Arena o en otros lugares, “nosotros atendemos conciertos a gran escala que siempre va a ser inferior a un partido de fútbol. La recomendación es hibridar la grama, que se debió haber hecho como sucedió en 2023 con Techo, pero no sé por qué no se hibridó El Campín. De ser así no hubiésemos tenido estos problemas con la grama”.

EL AMBICIOSO PLAN CON EL ESTADIO EL CAMPÍN MIENTRAS NO HAYAN PARTIDOS

Para combatir con las condiciones de la gramilla, Mauricio Hoyos indicó que se utilizarán estos días sin fútbol por los aplazamientos de partidos para, “estamos haciendo un recambio de todas las zonas afectadas. El año pasado sembramos grama híbrida, ahora tenemos que sacar esos pedazos y ponerlo en las zonas afectadas para hacer esos reemplazos inmediatamente. Por el fútbol no podíamos. El segundo es un tema con unas lámparas que le generan un efecto al pasto que permite que en temporadas donde no hay sol, hace que el pasto crezca más rápido y se genere un mejor efecto entre la grama sintética y natural.

Otro punto es que tenemos unas mesas de trabajo con expertos internacionales en países de clima fuerte. Hay temas como nieve, lluvia y estamos preguntando cuáles son esas mejores prácticas para involucrarlas en el campo. El último punto es unos trabajos agronómicos muy fuertes en donde estamos haciendo unos procesos de resiembra, de poda, y trajimos una máquina que nos facilitó la Federación de Fútbol Colombiano (FCF) que nos permitirá airear 100% el campo optimizando el drenaje en medio de esta temporada de lluvias para que el campo respire”.

Además, reveló detalles del nuevo proyecto del estadio, “tiene una particularidad increíble, es un complejo de entretenimiento. Tiene un techo retráctil con lo cual quitamos la lluvia, a nadie le gusta mojarse, tiene una grama retráctil donde se monta la tarima, donde hay cero afectaciones a la grama y es el futuro que en realidad es mañana. Nos hemos comprometido a tenerlo en diciembre de 2027. Estamos ahondando en todos los esfuerzos para posicionar a Bogotá y jalonar a otras ciudades de Colombia.

¿NO HABRÁ PARTIDO EN EL CAMPÍN HASTA EL 27 DE FEBRERO?

Con los partidos aplazados entre el jueves 5 al domingo 8 de febrero, también se especuló que tampoco iba a haber juegos el miércoles 11 cuando Millonarios enfrente a Águilas Doradas.

Mauricio Hoyos sacó de dudas este tema de los juegos aplazados, “los únicos que se aplazaron fueron los partidos de esta semana porque necesitamos hacer un recambio en la zona sur en donde necesitamos cambiar esas zonas afectadas. El tema del clima que hemos visto con el IDEAM nos parecía que desde el punto de vista de la lluvia y los partidos iba a volver crítica la situación”.

¿Habrá partidos la siguiente semana en El Campín? Pues bien, el CEO de Sencia sentenció que, “hablamos con los dos equipos y con la DIMAYOR pidiéndoles si podíamos aplazar esos tres partidos. El partido del 11 se mantiene y el cronograma del fútbol se mantienen”.