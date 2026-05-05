Sencia responde por el nombre: ¿El Campín conservará el “Nemesio Camacho”?

El futuro del estadio El Campín comienza a tomar forma en medio de un ambicioso proyecto que busca modernizar el escenario más emblemático de la capital del país, sin perder su esencia histórica.

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia: “El Campín tiene una restricción"

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Uno de los puntos más relevantes del proceso es la definición del nombre del nuevo estadio. Aunque se contempla la participación de marcas, desde la organización han sido enfáticos en que se respetará la identidad del escenario.

En el medio de comunicación Valora Analitik, Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, aseguró: “El Campín tiene una restricción que nosotros vamos a respetar en virtud de la memoria histórica de Nemesio Camacho, y es que va a tener el nombre Nemesio Camacho. Pero, como en todos los estadios del mundo, marcas comerciales se postulan para tener el nombre del estadio; eso es una tendencia global”.

En esa línea, el directivo confirmó que el interés del sector privado es alto: “Hay muchas marcas interesadas, muchas”, afirmó, lo que abre la puerta a un modelo de ‘naming rights’ similar al de grandes escenarios internacionales, pero sin sacrificar el componente simbólico del recinto.

El nuevo estadio Nemesio Camacho 'El Campín': La obra se ejecutará en fases durante aproximadamente cinco años

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Mientras se define ese aspecto, el proyecto avanza en su fase administrativa. La licencia de construcción ya fue otorgada y se encuentra en su etapa final antes de quedar en firme: “Nosotros ya la licencia la tenemos, pero existen los recursos de reposición normales de un proceso público como el nuestro. Ya los sorteamos y ahora está en la Secretaría de Planeación, que es el último paso para que quede ejecutoriada”, explicó Hoyos.

A la par, ya se desarrollan trabajos preliminares en el terreno. “Podemos hacer algunas intervenciones como movimiento de tierras, demoliciones menores, quitar unas rejas y empezar a avanzar, porque los tiempos son apretados y queremos avanzar”, agregó.

El nuevo complejo incluirá un estadio con capacidad superior a 50.000 espectadores, además de parqueaderos, hotel y zonas comerciales.